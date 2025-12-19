Слот о Салахе: «Дела говорят громче слов – он был в составе «Ливерпуля» и первым вышел на замену. Мы идем дальше»
Арне Слот о Салахе: дела говорят громче слов, мы идем дальше.
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о Мохамеде Салахе.
Напомним, ранее вингер «красных» раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд. После этого игрока не включили в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).
Позднее футболист вернулся в состав на матч с «Брайтоном», в котором сделал результативную передачу.
«На прошлой неделе я сказал, что дела говорят громче слов.
Мы идем дальше. Он был в составе и стал первой заменой, которую я сделал.
Теперь у него Кубок Африки, и он сыграет несколько важных матчей, поэтому справедливо, чтобы все внимание сосредоточено на этом», – сказал Слот.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
