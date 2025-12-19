Мареска о слухах про «Сити»: «Спекуляции, я не обращаю внимания. У меня контракт с «Челси» до 2029-го, горжусь тем, что нахожусь здесь»

Мареска о слухах про «Сити»: это на 100% спекуляции.

Главный тренер «Челси » Энцо Мареска прокомментировал информацию о том, что он может сменить Пепа Гвардиолу в «Манчестер Сити » летом 2026 года.

«Это никак на меня не влияет, потому что я знаю: это на 100 процентов спекуляции, и у меня нет времени на такие вещи. У меня контракт здесь до 2029 года. Все мое внимание сосредоточено исключительно на этом клубе, и я горжусь тем, что нахожусь здесь.

Неделю назад в Италии было то же самое с «Ювентусом». Я не обращаю на это внимания. Важно понимать, почему появляются такие новости, но это всего лишь слухи. Матч с «Ньюкаслом» важен и будет очень сложным».

О том, останется ли он в клубе в следующем сезоне

«Точно да. У меня контракт до 2029 года. Это спекуляции – на 100 процентов. Мне больше нечего добавить. Я не обращаю на это внимания», – сказал Мареска.