Фонт: Лапорта должен подать в суд на «Реал» и его канал за влияние на результаты.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт отреагировал на заявления президента «Реала» Флорентино Переса по поводу дела Негрейры .

«Жоан Лапорта должен подать в суд на «Реал Мадрид » и его канал за влияние на результаты соревнований. Это клуб с самыми подозрительными титулами в истории», – заявил каталонский предприниматель в программе El Partidazo de COPE.

«Обвинения Флорентино Переса необоснованны и циничны. Они сеют сомнения и пытаются запятнать лучший клуб в истории футбола. Они исходят от президента того самого клуба, у которого самые сомнительные титулы в истории футбола.

В XX веке десять председателей Технического комитета арбитров ранее были сосьос «Мадрида», руководителями или игроками «Реала», – сказал Фонт.