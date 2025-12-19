  • Спортс
  • Фонт о словах Переса про дело Негрейры: «Лапорта должен подать в суд на «Реал» и его ТВ за влияние на результаты. Титулы «Мадрида» – самые сомнительные в истории футбола»
2

Фонт о словах Переса про дело Негрейры: «Лапорта должен подать в суд на «Реал» и его ТВ за влияние на результаты. Титулы «Мадрида» – самые сомнительные в истории футбола»

Фонт: Лапорта должен подать в суд на «Реал» и его канал за влияние на результаты.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт отреагировал на заявления президента «Реала» Флорентино Переса по поводу дела Негрейры

«Жоан Лапорта должен подать в суд на «Реал Мадрид» и его канал за влияние на результаты соревнований. Это клуб с самыми подозрительными титулами в истории», – заявил каталонский предприниматель в программе El Partidazo de COPE.

«Обвинения Флорентино Переса необоснованны и циничны. Они сеют сомнения и пытаются запятнать лучший клуб в истории футбола. Они исходят от президента того самого клуба, у которого самые сомнительные титулы в истории футбола.

В XX веке десять председателей Технического комитета арбитров ранее были сосьос «Мадрида», руководителями или игроками «Реала», – сказал Фонт. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoЛа Лига
Виктор Фонт
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoсудьи
logoЖоан Лапорта
