Непомнящий об РПЛ: «Пятый-шестой чемпионат Европы по уровню. Не думайте, что я начинаю выживать из ума – работы в нашей лиге непочатый край»
Непомнящий об РПЛ: пятая или шестая лига Европы, проблемы есть везде.
Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и других клубов Валерий Непомнящий заявил, что Мир РПЛ является пятым-шестым по силе чемпионатом в Европе.
«Я вполне хорошо отношусь к нашему футболу. Уровень чемпионата в Европе – пятый или шестой. Лига очень увлекательная, растут хорошие игроки. «Локомотив» и «Балтика» с россиянами выглядят отлично.
Проблемы есть везде. Работы в нашем чемпионате непочатый край. Не думайте, что я совсем начинаю выживать из ума.
У нас неровный уровень игроков: есть фавориты, есть аутсайдеры. Это нормально. Есть проблемы с судейством, ВАР, много всего», – сказал 82-летний Непомнящий.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
