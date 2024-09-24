Депутат Свищев об отказе отстранить Израиль: «Двойные стандарты – России ничего нельзя, судя по всему. ФИФА не принадлежит себе, мы и Беларусь стали заложниками глобальных проблем»
Ранее появилась информация, что Израиль не отстранят от международных соревнований, несмотря на просьбу Палестинской футбольной ассоциации ввести санкции.
«Мы уже привыкли, к сожалению. Как минимум, действуют двойные стандарты, а как максимум, для каждой отдельной страны есть определенные стандарты.
России, судя по всему, ничего нельзя. Любое действие нашей страны воспринимают как запрещенное, дисквалифицируют спортсменов. Если Израиль играет на международных турнирах ФИФА, в чем проблема допустить Россию? Не надо разбираться, кто прав, а кто виноват, спортсмены не должны быть заложниками ситуации.
Чиновники ФИФА не принадлежат себе, их действия регулируются не спортсменами, не чиновниками, а бизнесменами, политиками, теневыми дельцами, которые решают геополитические задачи. Россия и Беларусь стали заложниками глобальных проблем. Ситуация с Израилем – четкое тому подтверждение», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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