РФС не смог договориться с Пакистаном о матче в октябре («РБ Спорт»)
Сборная России могла сыграть с Пакистаном в октябре.
По информации «РБ Спорт», РФС вел переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Пакистана во время паузы на матчи сборных в октябре.
Сторонам не удалось достичь договоренности, несмотря на то, что сборная Пакистана свободна от матчей в эти даты после вылета из квалификации ЧМ-2026.
На данный момент РФС еще не объявил соперников России по матчам в ближайшую международную паузу. Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 7 октября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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