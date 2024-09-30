РФС не смог договориться с Пакистаном о матче в октябре («РБ Спорт»)

Сборная России могла сыграть с Пакистаном в октябре.

По информации «РБ Спорт», РФС вел переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Пакистана во время паузы на матчи сборных в октябре.

Сторонам не удалось достичь договоренности, несмотря на то, что сборная Пакистана свободна от матчей в эти даты после вылета из квалификации ЧМ-2026.

На данный момент РФС еще не объявил соперников России по матчам в ближайшую международную паузу. Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 7 октября.