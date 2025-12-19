  • Спортс
  Лилиан Тюрам о расизме: «Игроки не должны молчать. Нам повезло, что есть такие, как Ямаль, они меняют ситуацию. О нем и Винисиусе говорят негативные вещи, но многие их любят»
10

Лилиан Тюрам о расизме: «Игроки не должны молчать. Нам повезло, что есть такие, как Ямаль, они меняют ситуацию. О нем и Винисиусе говорят негативные вещи, но многие их любят»

Лилиан Тюрам: игроки должны говорить о расизме, Ямаль меняет ситуацию.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Лилиан Тюрам выступил по поводу борьбы с расизмом в футболе.

«Нам повезло, что у нас есть такие игроки, как Ламин Ямаль, которые меняют ситуацию. Его изображение повсюду, людям нравится смотреть, как он играет, и тот факт, что он выступает за «Барселону», очень позитивен для борьбы с расизмом и за равенство.

Крайне важно, чтобы игроки понимали, что им нужно выступать против расизма, они не должны молчать. Я думаю, что сейчас в Европе у нас много футболистов, которые не боятся высказываться.

Многие говорят негативные вещи о Винисиусе или Ламине Ямале в социальных сетях, но есть и много людей, которые любят этих игроков. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы поговорить о расизме в спорте», – сказал Тюрам.

Ямаль – главная жертва расизма в Испании. Даже тут обошел Винисиуса

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
