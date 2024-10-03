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  • «Уход Крооса оставил зияющую дыру в центре поля «Реала». Некому пасовать и вести и игру». Экс-хавбек «Челси» Берли о «Мадриде»
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«Уход Крооса оставил зияющую дыру в центре поля «Реала». Некому пасовать и вести и игру». Экс-хавбек «Челси» Берли о «Мадриде»

Крэйг Берли связал сложный старт сезона «Реала» с уходом Тони Крооса.

34-летний немец завершил карьеру по окончании сезона-2023/24.

Вчера «Мадрид» уступил на выезде «Лиллю» (0:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов и потерпел первое поражение в сезоне. У команды также 7 побед и 3 ничьих.

«Мы это видели и вчера, и в дерби с «Атлетико», и в матчах с менее сильными командами в Ла Лиге. Конечно, у них все будет нормально, но они играют не очень хорошо периодами.

Им не хватает на поле моего любимого футболиста. Завершение карьеры Крооса оставило зияющую дыру в центре поля «Реала». У них есть сильные, выносливые, динамичные футболисты. Они хороши, могут носиться, забивать голы – Беллингем, Вальверде, Тчуамени, Камавинга. Модричу 39 лет.

Никто не может пасовать, вести и контролировать игру в центре поля, как это делал Кроос. Это очень важно, важно переключать темп игры, общаться с партнерами», – сказал бывший хавбек «Челси» Берли.

Миятович о полузащите «Реала»: «Тчуамени, Камавинга, Вальверде – слишком много мускул и мало креатива. Такой центр поля не для «Мадрида»

«Реал» проиграл «Лиллю», у «Атлетико» 0:4, суперзапасной наказал Нойера, «Юве» выжил после нелепости. Главное в ЛЧ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN
logoЛилль
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛука Модрич
logoТони Кроос
Крэйг Берли
logoФедерико Вальверде
logoОрельен Тчуамени
logoЭдуардо Камавинга
logoДжуд Беллингем
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