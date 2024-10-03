«Реал» проиграл впервые с января – после 36 матчей без поражений. Мадридцы уступили «Лиллю»
«Реал» потерпел первое поражение с зимы.
Команда Карло Анчелотти уступила «Лиллю» в Лиге чемпионов – 0:1.
В последний раз до этого мадридцы проигрывали 18 января 2024 года – «Атлетико». С тех пор у них было 36 матчей без поражений.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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