«Реал» проиграл впервые с января – после 36 матчей без поражений. Мадридцы уступили «Лиллю»

«Реал» потерпел первое поражение с зимы.

Команда Карло Анчелотти уступила «Лиллю» в Лиге чемпионов – 0:1.

В последний раз до этого мадридцы проигрывали 18 января 2024 года – «Атлетико». С тех пор у них было 36 матчей без поражений.

5 октября «Реал » встретится в Ла Лиге с «Вильярреалом».