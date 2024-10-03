Тони Кроос: «Индивидуальные награды в футболе не нужны»
Тони Кроос выступил против индивидуальных наград в футболе.
34-летний немец, завершивший карьеру по окончании сезона-2023/24, попал в список 30 претендентов на «Золотой мяч.
– Что тебе не нравится в футболе?
– Индивидуальные награды в футболе кажутся мне совершенно ненужными. Без команды отдельный человек был бы никем, – сказал бывший полузащитник «Реала» Кроос.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
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