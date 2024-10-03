День сенсаций: «Реал» проиграл «Лиллю», «Атлетико» влетел 0:4, суперзапасной наказал Нойера, «Юве» выжил после нелепости. Главное в ЛЧ

Два сэйва пенальти и два автогола у «Жироны».

Самое яркое, что случилось за вечер среды – во второй день второго тура новой Лиги чемпионов.

«Вилла» обыграла «Баварию»! Потому что Дуран наказал Нойера за выход

«Астон Вилла» еще в первом тайме забила отмененный мяч, а во втором все было уже бесспорно: поймали Мануэля Нойера на далеком выходе, он застрял и не успел ни вперед, ни назад. Джон Дуран быстро нашел, как кипера перекинуть. Тут рассматриваем в деталях . Ассист, кстати, у Пау Торреса – это его гол аннулировали.

Эмилиано Мартинес в концовке подтащил и оставил «Вилле» вторую сухую победу в ЛЧ – 1:0. Домашнее возвращение «Виллы» в Лигу чемпионов, конечно, никак не мог пропустить принц Уильям – пожалуй, самый высокоранговый болельщик команды .

● Джон Дуран – суперзапасной, лучшая иллюстрация . Унаи Эмери при Олли Уоткинсе в основе использует колумбийца именно со скамейки, и 20-летний форвард пользуется идеально. У него пять голов в АПЛ и ЛЧ – и все после появлений по ходу. А всего шесть, потому что как стартовый форвард забил в Кубке лиги «Уикому». И вы же уже запомнили, что это он двинутый ?

● «Бавария» не проигрывала на групповом этапе Лиги чемпионов с 2017-го – 42 матча . Серию сейчас прервал Унаи Эмери, он же был и предыдущим тренером, обыгравшим мюнхенцев на первой стадии ЛЧ – еще c «ПСЖ», тогда на «Парк де Пренс» устроил «Баварии» 0:3 с голами Дани Алвеса, Эдинсона Кавани и Неймара.

● «Вилла» начала с двух побед – прекрасно для банды Эмери . С учетом того, что сразу пришлось столкнуться с «Баварией», это выше ожиданий. Причем в АПЛ, например, тоже все под контролем, два топ-турнира не смущают: там в топ-5 и всего в двух очках от лидера.

Дальше «Астон Вилла» в ЛЧ сыграет второй раз подряд дома – с «Болоньей», а «Бавария» примет «Барселону».

«Реал» внезапно проиграл «Лиллю». Мбаппе во Франции не помог

Претендент на главную сенсацию дня еще крупнее. «Лилль» воспользовался проблемами «Реала».

В Лиге чемпионов снова наступило время Андрея Лунина: в мусорном дерби травмировался Тибо Куртуа, а украинец, как и в прошлом сезоне почти целиком, в любой момент готов страховать. В середине первого тайма он впечатлил двойным сэйвом от Джонатана Дэвида – как раз накануне появился инсайд , что они скоро могут начать встречаться чаще, форвардом «Лилля» интересуется «Барселона».

Но вот другая рука в этой же штрафной навредила. Потому что ею сыграл Эдуардо Камавинга, был неаккуратным придатком мадридской стенки. И вот на пенальти в самом конце первого тайма Лунин против Дэвида уже не спас, совсем не угадал направление.

Мбаппе вышел переворачивать на 57-й минуте, но так ничего и не смог – «Лилль» довел до победы 1:0. «Казалось, что наша команда прогрессирует, становится лучше, но эта игра сдвинула нас назад», – отреагировал Карло Анчелотти.

● У «Реала» прервалась 36-матчевая серия без поражений . Проиграли впервые с января, но тогда это был «Атлетико», а сейчас дерби пережили, но сразу после внезапно получили от пятой команды Франции.

● Мбаппе ни разу за 40 минут не пробил по воротам . Пустое появление Килиана после небольшой травмы, впервые в «Реале» у него ноль ударов за матч. Играл против команды брата, но Этан Мбаппе не вышел, не был даже в заявке: рассекал в розовой рубашке. И запускал празднование над командой звездного брата в раздевалке.

Французы теперь поедут к другому испанскому топу – «Атлетико», у «Реала» прямо перед класико будет ремейк финала Лиги чемпионов с «Дортмундом».

«Загреб» чуть не дал сенсацию: после 2:9 собирались обыграть «Монако». Испортили своими ошибками

«Монако» с Александром Головиным в основе вышло на полуогород-полубассейн в Загребе – получившему 2:9 в первом туре «Динамо» в таких условиях было явно комфортнее. Особенно когда совсем адаптировались к концу первого тайма, дважды поймали на быстрых переходах в атаку.

Сначала удар Бруно Петковича за счет неземной реакции вытащил вратарь «Монако» Филипп Кен, но на следующий раз 20-летний Петар Сучич разобрался хладнокровно: убрал последнего защитника на замахе, а кипера перекинул мини-парашютиком. Еще важнее, что в начале второго тайма воспитанник Мартин Батурина решился на удар из-под соперника и уложил под штангу.

Но «Загреб» упустил победу: вратарь ошибся на выходе при угловом и позволил отыграть первый, а под самый конец «Монако» сравнял с пенальти – 2:2.

● Мартин Батурина все равно герой: у него гол и ассист . 21-летний воспитанник «Динамо» в прошлом сезоне забивал в Лиге Европы, потому что вылетали из ЛЧ в квалификации, а теперь новый уровень.

● Александр Головин отыграл всего тайм – блекло . Заменили в перерыве после 16 точных передач (из 18) и двух – в финальную треть.

Хорватская команда поедет дальше удивлять (в какую-нибудь сторону) в Австрию к «Зальцбургу», к Александру Головину приедет «Црвена Звезда».

«Атлетико» вдруг рухнул: болезненный разгром в Португалии. А «Бенфика» прекрасна

Внезапно развалился «Атлетико»: три дня назад все было четко против «Реала», а в Лиссабоне «Бенфика» слишком часто делала, что хотела. Проникали позиционно, накрывали в прессинге – создавали неприлично много моментов.

0:4 – действительно по делу, и это «Бенфика» еще не все реализовала. Начал в первом тайме Керем Актюркоглу, гол остался победным, во втором тайме португальцы добавили забитых пенальти (первый исполнил Анхель ди Мария) и гол защитника Александра Ба.

«Мы совершили все ошибки, которые только могли совершить», – признал сразу после матча в интервью для Movistar Диего Симоне, смотря в пол. Хотя в целом держался бодро и утверждал, что собирается извлекать даже из такого только позитив. Его команда проиграла первый раз в сезоне.

● «Бенфика» начала Лигу чемпионов с двух побед . И вообще выиграла сейчас пятый матч подряд, на этом отрезке в основном разгромы: 4:1, 3:0, 5:1, 4:0. Некрупно победили только «Црвену Звезду» в первом туре ЛЧ – 2:1.

● Актюркоглу блещет: и в ЛЧ, и на старте в «Бенфике» в целом . Забил второй еврокубковый тур подряд, а вообще у него четыре гола за пять матчей в новой команде после перехода. Не забил только в одной игре, но там компенсировал двумя ассистами. Вместо «Спартака» – вот такое.

У «Атлетико» дальше встреча с другим автором сенсации – «Лиллем», а «Бенфика» примет «Фейеноорд».

Как выжил «Ювентус»! Камбэк в меньшинстве после двойной нелепости – благодаря соло юного новичка

«Ювентус» пострадал сразу от двух травм к 12-й минуте: пришлось заменить центрального защитника Бремера на 5-й и вскоре полузащитника Николаса Гонсалеса. «Юве» еще и пропустил в середине первого тайма, хотя давно держался на нуле: Беньямин Шешко стильно всадил от перекладины после контратаки.

Туринцы при 1:1 получили двойной удар в соседних эпизодах, и это было нелепо, комично. Следите за руками в самом прямом смысле! Сначала вратарь Микеле Ди Грегорио выскочил за штрафную и еле-еле коснулся большим пальцем после колена – ВАР-удаление. А когда «Лейпциг» бил штрафной за этот фол, рукой сыграл Дуглас Луис!

Причем он вышел ровно только что, вместе с заменой полевого на вратаря, потому что у «Юве» больше не оставалось слотов. Пенальти четко реализовал Шешко.

Но Душан Влахович сделал дубль и сравнял, а следом в меньшинстве вспыхнул Франсишку Консейсау. Разве видно тут траекторию, как можно выйти на удар без помех? Португалец вроде бы прикрыт на дальней стороне штрафной. Но один защитник отстал, другому он прокинул под ногами или даже между ног – и в дальний! 3:2 в меньшинстве!

● Влахович сделал дубль второй матч подряд и третий раз в сезоне. Если и забивает – только парами. «Верону», «Дженоа» и теперь «Лейпциг» с его дублями обыграли.

● Консейсау просто забил второй матч подряд – из трех за «Ювентус» после перехода. Его под конец трансферного окна арендовали у «Порту». Он появился на вынужденную замену в самом начале и принес победу в конце.

● Шешко царит в этом сезоне: голы во втором туре ЛЧ подряд, уже 6+3 со старта . Девять результативных действий за восемь матчей всех турниров, а в сумме со сборной Словении у 21-летнего форварда, который поднялся на пик «РБ»-системы, вообще десять голов за десять игр, в сборной вообще все на нем: сыграли 1:1 и 3:0, все четыре гола от Шешко.

У «Юве» будет второй подряд немецкий соперник, ждут в Турине «Штутгарт», к «Лейпцигу» приедет второй подряд гранд – «Ливерпуль».

«Ливерпуль» четко справился благодаря Салаху. Пятая победа подряд

Спокойная победа «Ливерпуля» с довольно быстрым голом и добавкой под конец. Первый мяч Алексис Мак Аллистер вносил из вратарской, а в метре был готов то же сделать без сопротивления и Луис Диас. Во втором тайме Мохамед Салах красиво вкрутил в дальний угол и зафиксировал 2:0.

● «Ливерпуль» выиграл пятый матч подряд . Серия началась как раз с Лиги чемпионов сразу после единственного поражения: обыграли «Милан», «Борнмут», «Вест Хэм» в Кубке лиги, «Вулверхэмптон» и теперь «Болонью». Далеко не все топы, но ход приличный, параллельно греет лидерство в АПЛ.

● Салах прекрасен: гол и ассист сейчас, 6+5 за сезон . 11 результативных действий за девять матчей «Ливерпуля». Чем дольше он такой, тем меньше хочется, чтобы уходил – очевидно, нарратив до мая для ливерпульских фанатов.

«Ливерпуль», как мы уже знаем, сыграет в гостях у «Лейпцига», а «Болонья» снова поедет в Англию – к «Вилле».

«Аталанта» крупно выиграла у «Шахтера». Их защитник выдает победные в еврокубках раз в год

Очень просто для «Аталанты», победитель Лиги Европы доминировал по всем показателям – и сразу. Интрига кончилась в самом начале второго тайма: в течение полутора минут сначала Ефим Конопля без помех из хорошей позиции в штрафной пробил мимо, а Рауль Белланова следом сделал 3:0, и на 48-й минуте доделал для «Аталанты» эту игру.

У итальянцев удачный старт: победа 3:0 после нулевой ничьей с «Арсеналом», у «Шахтера» одно очко за два тура, проиграли после нулей с «Болоньей».

● Главный герой – Адемола Лукман, у него свой второй мяч и ассист на первый . За «Аталанту» 1+1 в ЛЧ до этого делал только Дуван Сапата, центрфорвард прошлой сборки Джан Пьеро Гасперини.

● Победный гол у Берата Джимшити – забивал прошлый раз тоже в еврокубке, почти год назад . «Штурму» в группе Лиги Европы, и тоже победный. Защитник включается редко, но удивительно вовремя.

Итальянцы в третьем туре примут «Селтик», «Шахтер» приедет в Лондон к «Арсеналу».

«Брюгге» выиграл красивым голом. Автор только поднялся из Бундеслиги-2

Самый тихий матч дня: и вывеска располагала, и содержанием почти не привлекали внимания. Ворвались только хайлайтом единственного гола: грек Христос Цолис из «Брюгге» очень красиво положил в дальний угол – 1:0 и закончили.

● «Брюгге» забрал очки, на которые мог рассчитывать . Важные три после 0:3 от «Дортмунда» в первом туре. Неочевидный плюс новой формулы турнира: команды из нижнего посева играют между собой и могут за счет этого подниматься по таблице. Бельгийцы, например, теперь в зоне плей-офф.

● Автор гола Цолис только пришел из второй Бундеслиги . Забил там 22 гола за «Фортуну» и заслужил внимание команды из ЛЧ, пусть не из топ-лиги.

Бельгийцев теперь ждет «Милан» на «Сан-Сиро», а «Штурм» примет «Спортинг».

Другой набор нелепостей – и «Жирона» опять проиграла. В матче с двумя сэйвами пенальти и двумя автоголами

И тут нелепости, но альтернативные – из-за них второй раз подряд проиграла «Жирона»: в первом туре вратарь Пауло Гассанига запустил между ног от «ПСЖ», теперь с нулем из-за гола в свои.

Но еще до этого приключилось много странного. Испанцы ведь даже повели, но через четыре минуты забили в свои, потом привезли так, что «Фейеноорд» сделал 2:1, и не успокоились, потому что Гассанига подставил под пенальти. Правда, сюжет закрутился в другую сторону: Пауло взял 11-метровый. А во втором тайме трюк повторил кипер-соперник Тимон Велленройтер: выпустил мяч из рук и сфолил на набежавшем сопернике, но вытащил пенальти.

Испанцы (а точнее жиронские нидерландцы) сравняли с третьей попытки, еще до 11-метрового был незасчитанный автогол, но все сработало, когда Арно Данджума пошел на троих и каким-то образом проник в штрафную, хотя на секунду даже терял мяч, и вовремя отдал Донни ван де Беку под замыкание. Как и пенальти, засчитанному автоголу нашлась пара: Ладислав Крейчи срезал прострел в свои, так неудачно не дал сопернику добраться до мяча.

Было бы еще безумнее, если бы на пятой добавленной, когда в чужую штрафную пришел и реально поучаствовал в эпизоде Гассанига, «Жироне» подарили пенальти, ВАР просматривал момент на игру рукой – но ее не дали, и судья сразу свистнул, чтобы закончить это представление.

● «Жирона» ставит рекорды по автоголам : первые, у кого сразу два в двух первых турах, и уже сравнялись с антидостижением «Фенербахче», у турецкой команды было три за весь групповой этап. Испанцы пробили столько за два матча, так что полно перспектив для обновления.

● У «Фейеноорда» первая гостевая победа в ЛЧ за 22 года . Причем за это время было восемь поражений подряд, а последнюю победу в 2002-м, 1:0 против «Ньюкасла», добывали с Пьером ван Хойдонком в атаке и еще слишком юным Робином ван Перси в запасе.

У «Жироны» дальше домашний шанс против «Слована», «Фейеноорд» поедет к «Бенфике».

Таблица по итогам двух туров

В тройке «Брест» и «Бенфика» – кто бы мог подумать?

Третий тур пройдет 22-23 октября, уже после паузы на матчи сборных.

Доннарумма дал шанс Сафонову: из-за него проиграл «ПСЖ», «Дортмунд» размазал 7:1, «Сити» и «Барсе» тоже легко. Главное из ЛЧ во вторник

Фото: East News /AP Photo/Rui Vieira, AP Photo/Thibault Camus; IMAGO/Joaquim Ferreira, IMAGO/Igor Kupljenik / PANORAMIC, IMAGO/Jan De Meuleneir, Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Michael Steele