Миятович о полузащите «Реала»: «Тчуамени, Камавинга, Вальверде – слишком много мускул и мало креатива. Такой центр поля не для «Мадрида»

Предраг Миятович раскритиковал полузащиту «Реала» после поражения от «Лилля».

«Мадрид » уступил на выезде со счетом 0:1 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов и потерпел первое поражение в сезоне.

– В обороне команда выглядит неплохо, и «Лилль » не провел потрясающую игру в атаке, но все же «Реалу» нужно многое улучшить.

– Вас убедил этот рок-н-ролльный «Реал» с такой полузащитой – Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем?

– По правде говоря, меня не убедила эта полузащита. Думаю, в матче с «Лиллем» проблема была как раз в центре поля.

Было слишком много мускул и мало креатива. Да, Тчуамени, Камавинга, Вальверде – слишком мускулистые и не так хороши в игре с мячом. Эта полузащита не подходит «Реалу», – сказал бывший футболист и директор «сливочных» Миятович в эфире Cadena SER.