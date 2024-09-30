Фанаты «Атлетико» пронесли нож на игру с «Реалом». Матч останавливали из-за бросания предметов в Куртуа (El Chiringuito)

Фанаты «Атлетико» пронесли нож на дерби с «Реалом».

Напомним, встречу 8-го тура Ла Лиги приостановили после того, как фанаты «матрасников» начали бросать предметы во вратаря «Реала » Тибо Куртуа. Матч был возобновлен через 15 минут.

Согласно информации издания El Chiringuito, у одного из болельщиков, находившихся в секторе «Атлетико », был обнаружен нож, что могло усугубить возможные инциденты.

«У некоторых из тех, кого опознали, был определенный предмет, но это оставим на усмотрение комиссии», – прокомментировал ситуацию инспектор полиции Хосе Луис Тучо.

В сторону Куртуа прилетел еще один предмет в конце матча с «Атлетико» – Карвахаль выбросил его. Арбитр должен был бы окончательно прервать игру, если бы увидел это (Marca)

«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на 2-3 матча. В игре с «Реалом» фанаты бросали предметы на поле (Marca)