Фанаты «Атлетико» пронесли нож на игру с «Реалом». Матч останавливали из-за бросания предметов в Куртуа (El Chiringuito)
Напомним, встречу 8-го тура Ла Лиги приостановили после того, как фанаты «матрасников» начали бросать предметы во вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Матч был возобновлен через 15 минут.
Согласно информации издания El Chiringuito, у одного из болельщиков, находившихся в секторе «Атлетико», был обнаружен нож, что могло усугубить возможные инциденты.
«У некоторых из тех, кого опознали, был определенный предмет, но это оставим на усмотрение комиссии», – прокомментировал ситуацию инспектор полиции Хосе Луис Тучо.
В сторону Куртуа прилетел еще один предмет в конце матча с «Атлетико» – Карвахаль выбросил его. Арбитр должен был бы окончательно прервать игру, если бы увидел это (Marca)
«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на 2-3 матча. В игре с «Реалом» фанаты бросали предметы на поле (Marca)
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