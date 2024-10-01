Министр спорта Испании о фанатах «Атлетико» в дерби: «Эти события запятнали великолепный имидж испанского футбола. Дадим решительный ответ, как только узнаем подробности»
Министр спорта Испании осудила беспорядки во время дерби «Атлетико» и «Реала».
Встречу команд в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили во 2-м тайме после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Тибо Куртуа. Пауза продлилась более 15 минут.
«Как только станут известны подробности, которые нам предоставят органы безопасности, будет дан решительный ответ.
Эти события запятнали великолепный имидж испанского футбола и наших болельщиков. Они полностью противоречат спортивным ценностям.
Клубы и федерация должны принять меры, чтобы подобное больше не повторилось», – сказала министр образования, профессиональной подготовки и спорта Испании Пилар Алегрия.
«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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