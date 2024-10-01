Куртуа не накажут по итогам конфликта с фанатами «Атлетико» в дерби. Поведение вратаря «Реала» не отражено в отчетах судьи и делегатов матча
Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали предметы в Куртуа и желали голкиперу «Реала» смерти. Перед этим бельгиец отпраздновал гол Эдера Милитао, повернувшись в сторону трибуны за воротами и крикнув: «Вперед!» Когда в штрафную прилетел первый предмет, Куртуа помахал в сторону трибуны рукой, подначивая фанатов.
Как сообщает Marca, по итогам инцидента к Куртуа не применят каких-либо штрафных санкций. Главный судья матча Матео Бускетс Феррер не отразил поведение голкипера «Реала» в протоколе матча. В отчетах делегатов Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации действия Куртуа также не упоминаются – таким образом, комитет по соревнованиям не сможет наказать голкипера.
Отмечается, что «Атлетико» может пожаловаться на поведение Куртуа, однако клуб не планирует делать этого.
«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации
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