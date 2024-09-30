Де ла Фуэнте о фанатах «Атлетико», бросавших предметы в Куртуа: «Этим людям нет места в обществе: ни на аренах для боя быков, ни в баскетболе, ни в футболе»

Луис де ла Фуэнте высказался о поведении болельщиков «Атлетико» на дерби.

Встреча команд в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостанавливалась из-за бросания болельщиками «Атлетико» предметов в Тибо Куртуа. Игра возобновилась спустя 15 минут.

«К счастью, мы нечасто сталкиваемся с подобным в нашем футболе, но это должно быть искоренено.

Этим людям нет места ни в обществе, ни где-либо еще: ни на аренах для боя быков, ни в баскетболе, ни в футболе», – сказал главный тренер сборной Испании .

«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации