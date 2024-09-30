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  • «Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в жопу», «Гути – педик», «викинги» будут сосать наши члены», «кто не скачет, тот «индеец»!» Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Атлетико» и «Реала»
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«Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в жопу», «Гути – педик», «викинги» будут сосать наши члены», «кто не скачет, тот «индеец»!» Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Атлетико» и «Реала»

Ла Лига пожаловалась на оскорбительные выкрики фанатов «Атлетико» и «Реала».

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы во вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Игра была возобновлена спустя 15 минут.

Ла Лига направила жалобу на поведение болельщиков в Комитет по борьбе с насилием при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). В ней отмечено несколько кричалок фанатов и факт бросания посторонних предметов на поле. 

На первой минуте матча болельщики хозяев кричали «мадридиста – сукины дети!» Также в самом начале встречи они скандировали: «Надвигается чума, фанаты «Реала» приближаются со своими огромными рогами. Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в задницу». 

На третьей минуте фанаты «Атлетико» пели: «Я прошу Бога только об одном: чтобы эти подонки умерли, чтобы они умирали медленно на радость людям».

На 24-й минуте были слышны выкрики «Гути – педик». Они сменили другую кричалку: «Зачем вы приехали сюда? Чтобы над вами смеялись? «Викинги» будут сосать наши члены без остановки. «Реал Мадрид» – сукины дети». 

Перед началом второго тайма раздавались скандирования в адрес Тибо Куртуа: «Посмотрите, это не вратарь, это шлюха из кабака». 

На 46-й минуте группа фанатов «матрасников» выкрикивала: «Прыгай, маленький кенгуру, и трахай мадридиста!» 

На 66-й минуте звучали крики «Сдохни, Куртуа!» Через две минуты их сменили другие скандирования в адрес бельгийца: «Эй, ублюдок!»

Также зафиксированы оскорбительные кричалки болельщиков «Реала». Перед началом игры они скандировали: «Индейцы», скажите нам, каково это – проигрывать в финале. Клянемся, что даже по прошествии лет не забудем, что вы проиграли в финале волшебному «Реалу», это пятно никогда не сотрется. Красно-белые, вы плаксы, вы второсортные. Ваши болельщики – те еще трусы». 

На 25-й минуте фанаты гостей кричали: «Кто не скачет, тот «индеец»!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
logoРеал Мадрид
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logoЛа Лига
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logoТибо Куртуа
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