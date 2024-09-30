Флик о фанатах «Атлетико» в дерби с «Реалом»: «Не смотрел, не знаю, что произошло. Виновным следует запретить приходить на стадион – это не часть футбола»

Ханс-Дитер Флик высказался о беспорядках во время дерби «Атлетико» и «Реала».

Встреча команд в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостанавливалась из-за бросания болельщиками «Атлетико» предметов в Тибо Куртуа. Игра возобновилась спустя 15 минут.

«Я не смотрел матч. Я не знаю, что произошло. Думаю, что [виновных в случившемся] людей следует найти и запретить им появляться на стадионах.

Сложная ситуация. Это не часть футбола, болельщики должны поддерживать», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик .

«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации

Крики «обезьяна» в адрес Винисиуса рассматриваются Комитетом по борьбе с насилием RFEF после мадридского дерби. Бросание предметов в Куртуа обсуждалось, его поведение – нет