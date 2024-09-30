Симеоне отчитал Куртуа за его поведение перед остановкой дерби. Вратарь «Реала» ответил: «Ты хотел, чтобы я остался там со всем тем, что в меня бросали?»

Диего Симеоне был недоволен поведением Тибо Куртуа во время мадридского дерби.

Матч «Атлетико» и «Реала» (1:1) в 8-м туре Ла Лиги приостановили после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать предметы в голкипера «Реала». Футболист, которому перед этим скандировали «сдохни, Куртуа», помахал в сторону трибуны рукой, когда «Мадрид » повел в счете. Игра была возобновлена спустя 15 минут.

Как сообщает As, когда главный арбитр матча Матео Бускетс призвал игроков пройти в раздевалки, главный тренер «Атлетико» подошел к Куртуа и отчитал его за провокационное поведение в напряженной обстановке матча.

Бельгийский вратарь ответил: «Чего ты хотел, чтобы я остался там со всем тем, что в меня бросали?», имея в виду многочисленные предметы, брошенные в направлении его ворот.

Аргентинский тренер считает, что ситуация не обострилась бы, если бы Куртуа быстро произвел удар от ворот, на котором матч был остановлен, тогда бы он мог продолжиться в обычном режиме, подчеркивает As.

Симеоне об остановке дерби с «Реалом» из-за бросания предметов в Куртуа: «Фанаты злятся не просто так – их провоцируют. Не оправдываю их действия, но стоит знать, когда праздновать перед трибунами»

«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF