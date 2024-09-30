Клубное ТВ «Реала» о поведении фанатов «Атлетико»: «У этих людей грязь в голове. Их и той ненависти, которую они несут на поле, не должно быть на стадионах»

Клубное ТВ «Реала» осудило поведение фанатов «Атлетико».

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы во вратаря «Реала». Игра была возобновлена спустя 15 минут.

«То, что должно быть праздником, в последнее время, и особенно сегодня, превратилось во что-то довольно неприятное. У этих людей грязь в голове, они разочарованы жизнью. Этих людей и той подлости и ненависти, которые они несут на футбольное поле, не должно быть на стадионах.

Грустно видеть, как игроки [«Атлетико»] после матча подошли к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за их поддержку. Это не помогает остановить натиск этих подонков, которые находятся на одной из трибун стадиона «Атлетико». Немыслимо, что им позволяют приходить на стадион с надетыми капюшонами.

На этом секторе такое происходит постоянно. Мир видел это», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».

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«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF