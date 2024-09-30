Мэр Мадрида о фанатах «Атлетико» в дерби с «Реалом»: «Образ людей в балаклавах будет долго преследовать команду. О поведении Куртуа можно думать что угодно, но подобному нет места в спорте»
Вчерашняя встреча команд в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостанавливалась после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать предметы во вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Игра была возобновлена спустя 15 минут.
«Тому, что мы увидели, нет места в футболе и спорте. Все знают, что «Атлетико» – это часть моей жизни, и поэтому я надеюсь, что больше никогда не увижу того, что наблюдал вчера на « Метрополитано».
Мы должны принять все необходимые меры, какими бы радикальными и решительными они ни были, чтобы ни один человек, участвовавший во вчерашних инцидентах, не смог снова попасть на стадион, в данном случае, на «Метрополитано». То, что произошло вчера, очень серьезно.
Образ людей в балаклавах еще долго будет преследовать команду. Клуб должен защищать болельщиков, чтобы не было людей, которые могут, называя себя фанатами «Атлетико», становиться зачинщиками подобных инцидентов.
О поведении Куртуа, на мой взгляд, каждый может судить как угодно, но то, что делали некоторые болельщики «Атлетико», неприемлемо», – сказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда, болеющий за «Атлетико».
«Атлетико» – «Реал» прерывали из-за фанатов: метали мусор в Куртуа, был даже бутерброд. Симеоне обвинил вратаря в провокации
Крики «обезьяна» в адрес Винисиуса рассматриваются Комитетом по борьбе с насилием RFEF после мадридского дерби. Бросание предметов в Куртуа обсуждалось, его поведение – нет
«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий