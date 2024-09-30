Мэр Мадрида о фанатах «Атлетико» в дерби с «Реалом»: «Образ людей в балаклавах будет долго преследовать команду. О поведении Куртуа можно думать что угодно, но подобному нет места в спорте»

Мэр Мадрида осудил беспорядки на дерби «Атлетико» и «Реала».

Вчерашняя встреча команд в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостанавливалась после того, как фанаты «Атлетико» стали бросать предметы во вратаря «Реала» Тибо Куртуа . Игра была возобновлена спустя 15 минут.

«Тому, что мы увидели, нет места в футболе и спорте. Все знают, что «Атлетико» – это часть моей жизни, и поэтому я надеюсь, что больше никогда не увижу того, что наблюдал вчера на « Метрополитано».

Мы должны принять все необходимые меры, какими бы радикальными и решительными они ни были, чтобы ни один человек, участвовавший во вчерашних инцидентах, не смог снова попасть на стадион, в данном случае, на «Метрополитано ». То, что произошло вчера, очень серьезно.

Образ людей в балаклавах еще долго будет преследовать команду. Клуб должен защищать болельщиков, чтобы не было людей, которые могут, называя себя фанатами «Атлетико», становиться зачинщиками подобных инцидентов.

О поведении Куртуа, на мой взгляд, каждый может судить как угодно, но то, что делали некоторые болельщики «Атлетико», неприемлемо», – сказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда, болеющий за «Атлетико».

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