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  • Орлов о «Зените» против «Краснодара»: «Ну вот зачем Семак выпускал Соболева? Он игрок для другой команды. Пока никакой пользы и остроты»
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Орлов о «Зените» против «Краснодара»: «Ну вот зачем Семак выпускал Соболева? Он игрок для другой команды. Пока никакой пользы и остроты»

Геннадий Орлов не понял выхода на замену Александра Соболева против «Краснодара».

«Мне кажется, Семак немного не угадал с составом и с заменами. Ну вот зачем выпускали Соболева? Он игрок для другой команды. В одном эпизоде, в простой ситуации упустил мяч за боковую... Никакой остроты от него, никакой пока пользы. Не знаю, что будет дальше. Но это уже Сергею Богдановичу решать.

Педро выпустили только во втором тайме. Думаю, поздновато. Он мог принести больше пользы, появись на поле пораньше.

Глушенков еще не набрал оптимальную форму. Все-таки несколько туров пропустил из-за травмы, на весь его не хватило. Но считаю, что вот его правильно включили в стартовый состав. В дебюте встречи он пару раз сыграл очень прилично. Однако к 60-й уже подустал, ноги не бежали», – сказал комментатор.

Напомним, 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoКраснодар
logoАлександр Соболев
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Глушенков
logoПедро дос Сантос
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