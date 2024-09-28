Соболев впервые начнет матч «Зенита» в запасе – против «Краснодара». До этого он трижды выходил в старте и не забил

Александр Соболев не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Краснодаром».

Встреча 10-го тура Мир РПЛ пройдет в Краснодаре сегодня в 19:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Петербуржцы огласили список игроков, которые начнут игру с первых минут. Нападающий Александр Соболев впервые начнет матч «Зенита » на скамейке.

До этого он выходил в старте в матчах с ЦСКА (1:0), «Рубином» (2:0) и «Факелом» (3:1). Пока на его счету нет забитых мячей.

Фото: t.me/fczenit