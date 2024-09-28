Соболев впервые начнет матч «Зенита» в запасе – против «Краснодара». До этого он трижды выходил в старте и не забил
Александр Соболев не попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Краснодаром».
Встреча 10-го тура Мир РПЛ пройдет в Краснодаре сегодня в 19:30 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Петербуржцы огласили список игроков, которые начнут игру с первых минут. Нападающий Александр Соболев впервые начнет матч «Зенита» на скамейке.
До этого он выходил в старте в матчах с ЦСКА (1:0), «Рубином» (2:0) и «Факелом» (3:1). Пока на его счету нет забитых мячей.
Фото: t.me/fczenit
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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