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  • Дуглас Сантос: «Соболев усиленно работает, на износ, приезжает раньше многих. Мы действуем достаточно жестко на тренировках, чтобы он привыкал»
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Дуглас Сантос: «Соболев усиленно работает, на износ, приезжает раньше многих. Мы действуем достаточно жестко на тренировках, чтобы он привыкал»

Дуглас Сантос высказался об Александре Соболеве.

Соболев отметился одним ассистом в трех матчах за «Зенит».

«Он пропустил довольно много времени, довольно большая часть тренировочного процесса выпала у него из подготовки, не так много игровой практики было.

Для меня самое главное, я вижу, как он усиленно работает, как выкладывается на тренировках, как он приезжает раньше многих, начинает готовиться, тренироваться, подготавливать себя к основной части тренировки, работает на износ, возвращает с каждой тренировкой свою максимальную форму.

Мы, конечно же, со своей стороны максимально стараемся ему помочь. Действуем достаточно жестко на тренировках, чтобы он привыкал и был готов к тому, как против него будут играть.

Саша приносил очень много головной боли нам, игрокам оборонительного плана, когда играл не в «Зените». Уверен, с этим стремлением, с этой жаждой доказать, что он не зря оказался в «Зените», он довольно быстро вернет себе эту форму и будет ту же самую головную боль приносить уже другим защитникам, будучи игроком «Зенита», – заявил капитан «Зенита» в интервью каналу «Футбол Нот Дэд».

Опубликовано: Sports
Источник: канал «Футбол Нот Дэд»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Сантос
logoАлександр Соболев
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