Семак об адаптации Соболева в «Зените»: «Долгое время не играл, и фон вокруг перехода влияет. Не сомневаемся, что на дистанции он поможет»
Сергей Семак высказался об адаптации Александра Соболева в «Зените».
Форвард вышел на 76-й минуте игры с «Краснодаром» (0:2) и результативными действиями не отметился. За 4 матча в составе «Зенита» на счету Соболева одна голевая передача.
– Как проходит процесс адаптации Александра Соболева? Как вы думаете, как на нем сказывается реакция болельщиков, фанатов и его команды, и соперника? И в целом его реакция на его выход?
– Это лучше у него спросить. Конечно, непросто, длительное время не играл, и тот фон, который был вокруг перехода, безусловно, влияет. Но мы не сомневаемся, что на длинной дистанции он поможет своими действиями добывать победы, забивать мячи, отдавать передачи. Он это умеет делать, – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
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