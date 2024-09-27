«Соболеву не за что извиняться перед болельщиками «Зенита». Он не виноват, что выступал за «Спартак». Его задача – забивать, а не думать о взаимодействии с недовольными». Рианчо о форварде

Рауль Рианчо считает, что Александру Соболеву надо сосредоточиться на футболе.

«Соболеву не за что извиняться перед болельщиками «Зенита ». Он не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак».

Его главная задача – забивать мячи, а не думать о взаимодействии с недовольными болельщиками», – сказал бывший тренер «Спартака ».