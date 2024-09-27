«Соболеву не за что извиняться перед болельщиками «Зенита». Он не виноват, что выступал за «Спартак». Его задача – забивать, а не думать о взаимодействии с недовольными». Рианчо о форварде
Рауль Рианчо считает, что Александру Соболеву надо сосредоточиться на футболе.
«Соболеву не за что извиняться перед болельщиками «Зенита». Он не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак».
Его главная задача – забивать мячи, а не думать о взаимодействии с недовольными болельщиками», – сказал бывший тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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