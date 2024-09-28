Шченсны согласен быть вторым вратарем в «Барсе», но поборется за место в основе (Маттео Моретто)

Войчех Шченсны готов быть вторым вратарем в «Барселоне».

Как сообщает Barça Buzz со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, польский вратарь принял условия, согласно которым он может стать резервистом Иньяки Пеньи.

При этом Шченсны все равно будет бороться за место в основном составе. Отмечается, что сделка согласована, остаются медосмотр и подписание контракта.