Флик о вратарях «Барсы»: «Не знаю, что произойдет. Возможно, Пенья будет в старте весь сезон – он хорошо работает, не пропустил ни разу»
Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации с вратарями в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что выбывшего из-за травмы Марка-Андре тер Стегена может заменить Войчех Шченсны. Сейчас в качестве основного голкипера выступает Иньяки Пенья.
– Возможно, Иньяки Пенья будет в старте весь сезон, почему бы и нет? Он хорошо работает, не пропустил ни одного мяча, и это полезно для его уверенности.
– Будет ли еще один вратарь?
– Я не знаю, что произойдет, нам придется подождать, – заявил главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cope
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