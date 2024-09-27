Флик о вратарях «Барсы»: «Не знаю, что произойдет. Возможно, Пенья будет в старте весь сезон – он хорошо работает, не пропустил ни разу»

Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации с вратарями в «Барселоне».

Ранее сообщалось , что выбывшего из-за травмы Марка-Андре тер Стегена может заменить Войчех Шченсны. Сейчас в качестве основного голкипера выступает Иньяки Пенья .

– Возможно, Иньяки Пенья будет в старте весь сезон, почему бы и нет? Он хорошо работает, не пропустил ни одного мяча, и это полезно для его уверенности.

– Будет ли еще один вратарь?

– Я не знаю, что произойдет, нам придется подождать, – заявил главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции.