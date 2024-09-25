Дудек о Шченсном в «Барсе»: «Тер Стеген уступает Войчеху по игре в воротах. У них разные стили игры, но это неплохая замена»
Сообщалось, что экс-вратарь «Ювентуса», завершивший карьеру в августе, вернется в футбол и подпишет контракт с каталонским клубом на год. Шченсны заменит Марка-Андре тер Стегена, выбывшего до конца сезона из-за травмы колена.
– Подойдет ли Шченсны «Барселоне» в спортивном плане?
– Думаю, да. Он бы подошел команде, несмотря на то, что он вратарь другого типа, нежели тер Стеген.
«Барселона» играет немного иначе, вратарь часто коротко играет в штрафной, отдает пасы на 20-30 метров. У тер Стегена это получается идеально, хотя, если говорить об игре в воротах, то можно сказать, что он немного уступает Войчеху. Просто это разные стили игры.
Еще раз подчеркну, что Шченсны – неплохая замена, хотя он играет совершенно иначе. С другой стороны, я бы по-прежнему не стал исключать, что «Барселона» будет искать вратаря, чей стиль игры больше соответствует их философии, – сказал экс-голкипер «Ливерпуля» и «Реала».
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