«Барселона» сможет заявить Шченсного на Лигу чемпионов вместо тер Стегена

Войчех Шченсны сможет играть за «Барселону» в Лиге чемпионов.

34-летний поляк, ранее игравший за «Ювентус», согласился возобновить карьеру и перейти в каталонский клуб. Он подпишет с «Барсой» контракт на один год в качестве свободного агента и должен будет заменить травмированного Марка-Андре тер Стегена, выбывшего на срок от 7 до 9 месяцев. Зарплата Войчеха составит 3 млн евро в год до налогов.

Как сообщает Marca со ссылкой на регламент УЕФА, «Барселона » сможет внести Шченсного в заявку на Лигу чемпионов , несмотря на то, что срок для ее подачи давно прошел и основной турнир уже стартовал.

Дело в том, что сине-гранатовые включили в список A лишь двух вратарей – тер Стегена и Иньяки Пенью, а в список B были включены два воспитанника клуба – Андер Астралага и Диего Кочен .

Согласно правилам, если два из трех вратарей из основного списка получили серьезные травмы или выбили надолго из-за болезни (более 30 дней – Спортс’‘), клуб имеет право временно, в любой момент сезона, внести в заявку другого вратаря. То же касается и ситуации, при которой один из двух вратарей в списке выбывает надолго.

При этом, если тер Стеген восстановится быстрее, чем планируется, он может быть возвращен в заявку в любое время. Об этом нужно будет известить УЕФА за 24 часа до матча.

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