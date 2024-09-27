Канисарес о штрафе Шченсного за курение в душе: «Выпить и покурить или играть в футбол без харизмы, страсти и желания – в чем действительно проблема?»

Сантьяго Канисарес высказался о штрафе Войчеха Шченсного за курение после игры.

В 2015-м году польский голкипер, игравший в тот момент за «Арсенал», был оштрафован на 25 тысяч евро за курение в душевой кабине после матча с «Саутгемптоном».

«В чем действительно проблема – в том, чтобы выпить и покурить, или в том, чтобы играть в футбол без харизмы, страсти и желания?

Что, если сейчас вы каждый день пьете молоко на ночь и завтракаете цельнозерновой кашей, а потом выходите на поле и играете скучно? Главное – иметь страсть, талант, быть победителем.

Я понимаю, что нельзя пренебрегать своей профессией, курить в раздевалке или в туалете, это создает не очень хороший имидж. Но если ты выкуриваешь сигарету, когда тебе хочется, дома, то в чем проблема?» – заявил бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес .

Шченсны возвращается – ради «Барсы»! Но он удивит вас не только этим