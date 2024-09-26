Шченсны обсуждал переход в «Барсу» с Левандовским по телефону. Голкипер сказал, что примет предложение, только если будет играть регулярно (As)
Войчех Шченсны советовался с Робертом Левандовским о переходе в «Барселону».
Ранее стало известно, что Шченсны, объявивший о завершении карьеры в августе, подпишет с каталонским клубом контракт на год. Польский голкипер заменит получившего травму Марка-Андре тер Стегена, который пропустит остаток сезона.
Как сообщил журналист Жофре Матеу в эфире As TV, перед тем, как принять предложение «Барселоны», Шченсны созванивался с Левандовским. Голкипер сказал экс-партнеру по сборной, что готов перейти в каталонский клуб лишь при условии, что будет регулярно играть – в противном случае Шченсны отклонил бы предложение «блауграны».
Шченсны возвращается – ради «Барсы»! Но он удивит вас не только этим
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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