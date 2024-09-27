Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили драку в матче МФЛ

Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче 23-го тура молодежной лиги.

Встреча прошла в пятницу в Москве и завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.

Драка произошла в конце игры. Кадры опубликовали в аккаунте молодежной команды «Спартака» во «ВКонтакте».

По итогам инцидента рефери выдал предупреждение Дмитрию Иванникову из «Спартака» и показал четыре желтые карточки игрокам «Зенита».

Фото: vk.com/fcsm_youth