Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили драку в матче МФЛ
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче 23-го тура молодежной лиги.
Встреча прошла в пятницу в Москве и завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.
Драка произошла в конце игры. Кадры опубликовали в аккаунте молодежной команды «Спартака» во «ВКонтакте».
По итогам инцидента рефери выдал предупреждение Дмитрию Иванникову из «Спартака» и показал четыре желтые карточки игрокам «Зенита».
Фото: vk.com/fcsm_youth
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