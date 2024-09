Это’О, Роберто Карлос, Маркизио. Звездные ветераны РПЛ до Пьянича

Их много.

В российскую Премьер-лигу приехал Миралем Пьянич – 34-летний игрок подписался с ЦСКА. Боснийский полузащитник становился чемпионом с «Ювентусом», играл в «Роме», «Лионе» и «Барселоне».

Он не первый звездный легионер, для которого РПЛ станет одной из последних остановок на пути к пенсии. Вспомнили тех, кто приезжал в чемпионат России до Миралема.

Самюэль Это’О

До РПЛ: единственный игрок в XXI веке, два сезона подряд оформлявший треблы – с «Барселоной» Гвардиолы и «Интером» Моуринью. В суперзвездный проект «Анжи» камерунского нападающего позвали после сезона, в котором он оформил 37+16.

В РПЛ: два года, за которые Самюэль забил 36 голов, получил капитанскую повязку, вывел команду в еврокубки и стал главным героем историй про сумасшедшее богатство футболистов «Анжи».

Вероятно, Это’О все-таки приехал не доигрывать, а зарабатывать – Сэм переходил в «Анжи» в 30 лет и в пиковой форме, да и потом еще пару лет играл в топ-лигах за «Челси», «Эвертон» и «Сампдорию».

Роберто Карлос

До РПЛ: один из галактикос мадридского «Реала», трехкратный победитель ЛЧ, чемпион мира-2002 и один из лучших левых защитников в истории футбола.

В РПЛ: приехал в «Анжи» почти в 38 лет и стал первой большой звездой проекта. За полтора года провел 28 матчей, забил 5 голов и угодил в скандал с брошенным с трибун бананом в Самаре. В 2011 году Карлос вошел в тренерский штаб дагестанского клуба, а потом стал еще и директором.

Ян Коллер

До РПЛ: двухметровая машина по забиванию голов за дортмундскую «Боруссию», «Монако», «Нюрнберг» и сборную Чехии.

В РПЛ: чех доехал до «Крыльев Советов» в 35 лет. Но это не помешало показать класс и в Премьер-лиге: составил неплохую атакующую связку с Евгением Савиным и забил 16 голов в 46 матчах. После Самары Коллер уехал в «Канн», где и закончил карьеру.

Джибриль Сиссе

До РПЛ: победитель Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и один из самых ярких французских нападающих 2000-х. Даже в кино успел сняться – в фильме «Такси 4» в роли самого себя, переходящего в «Марсель».

В РПЛ: до «Кубани» Сиссе доехал на пороге 32-летия – уже после поездки в катарскую «Аль-Гарафу» и вылета из АПЛ с «КПР». Много кто в Краснодаре воспринимал трансфер как пиар-ход. И действительно: даже одноклубники смотрели на модного форварда как на космонавта.

Джибриль в РПЛ задержался на полгода: работал на тренировках, но редко попадал в старт и расторг контракт после вылета «Кубани» из Лиги Европы. Зато подарил отечественному футбольному фольклору Алину Чусь.

Клаудио Маркизио

До РПЛ: ключевой полузащитник «Ювентуса», доминировавшего в Серии А 2010-х. К 2018 году Клаудио достали травмы – и он ушел из клуба свободным агентом.

В РПЛ: тут-то и появился вариант с «Зенитом» – 32-летнего итальянца брали на замену получившему травму Кристиану Нобоа. Маркизио хватило на половину сезона: 15 матчей, 2 гола и стильная фотография в Эрмитаже. Потом очередная травма и конец карьеры.

Андре Шюррле

До РПЛ: чемпион мира-2014, автор паса на гол Гетце, который и принес немцам трофей. Клубная карьера тоже неплохая: «Боруссия», «Вольфсбург», «Челси», «Байер».

В РПЛ: в «Спартак» Андре попал в не самое удачное время: после другой аренды – в «Фулхэм», с которым вылетел из АПЛ и пропустил почти всю вторую часть из-за травм и болезней. А «Спартак» в то время переживал революцию имени Томаса Цорна. Итог: Шюррле начал неплохо, забил «Ахмату» и «Туну» в Лиге Европы, но потом опять разболелся, травмировался и по окончании аренды закончил карьеру.

Адиль Рами

До РПЛ: чемпион мира-2018. А еще чемпион Франции с «Лиллем» и победитель Лиги Европы с «Севильей». Помимо этих клубов, Адиль поиграл за «Милан», «Валенсию», «Марсель» и «Фенербахче». И даже встречался с Памелой Андерсон.

В РПЛ: хотя в «Сочи» и говорили, что Адиль полезен в раздевалке, но 34-летний француз не сыграл ни разу. Под конец контракта агент обвинил клуб в невыплате зарплаты, а Ротенберг в ответ назвал Рами лжецом, что тот при подписании контракта скрыл травму колена. В итоге заключили мировое соглашение.

Саво Милошевич

До РПЛ: сербский форвард забивал за «Астон Виллу», «Парму», «Сарагосу», «Эспаньол», «Сельту» и «Осасуну». И стал лучшим бомбардиром Евро-2000.

В РПЛ: после ухода из «Осасуны» Саво полгода сидел без работы, но в начале 2008 года подписался с «Рубином» – команде Курбана Бердыева нужны были опытные нападающие, поэтому взяли тогда не только 34-летнего Милошевича, но и 33-летнего Сергея Реброва.

Получилось неплохо. Милошевич забил мало, но именно его гол+пас в Раменском принес победу над «Сатурном», а «Рубин» оформил первое для Казани чемпионство. Сербский форвард красиво закончил карьеру.

Бенедикт Хеведес

До РПЛ: чемпион мира-2014, легенда «Шальке».

В РПЛ: в «Локомотив» попал после неудачной аренды в «Ювентус» – весь сезон Бенедикт пропустил из-за травм. У Семина Бенедикт стал ключевым защитником и выиграл Кубок России, но все равно тосковал по родине. Немец не вернулся в команду, когда началась пандемия коронавируса – предпочел остаться дома с семьей и закончил карьеру.

Фернанду Мейра

До РПЛ: важный защитник чемпионского «Штутгарта» середины 2000-х, игрок сборной Португалии.

В РПЛ: Мейру брали как усиление центра обороны – правда, уже тогда 29-летний защитник приходил не из Бундеслиги, а из «Галатасарая». За два с половиной сезона Фернанду не впечатлил: португалец поучаствовал и в вылете от «Осера», и получил трешку от «Твенте» рядом с Бруну Алвешем. Да и травмы мешали играть регулярно.

Деян Ловрен

До РПЛ: финалист чемпионата мира и, пусть и привозной, но яркий защитник «Ливерпуля» эпохи Клоппа.

В РПЛ: Ловрен проиграл конкуренцию Матипу и Гомесу и в 2020 году после оформления чемпионства приехал в «Зенит» за 12 млн евро. Брали как замену Браниславу Ивановичу. Получилось неоднозначно: хорват явно уступал предшественнику и в игровом плане, и в плане харизмы. Но тоже стал капитаном и оформил чемпионство. А потом на фоне травм ушел в «Лион» за 2 млн евро.

Джефферсон Фарфан

До РПЛ: один из самых ярких перуанских футболистов в истории. С ПСВ и «Шальке» доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

В РПЛ: в Россию Фарфан приехал 32-летним, уже после командировки в «Аль-Джазиру». Юрий Семин, любя, называл Джеффа Форланом, а нападающий ответил результативностью: 25+12 в 69 матчах. И за 3,5 года в «Локомотиве» перуанец завоевал четыре трофея, после чего вернулся на родину.

Бранислав Иванович

До РПЛ: выиграл все трофеи с «Челси» и выводил лондонскую команду на поле в качестве капитана.

В РПЛ: Иванович дорос до «Челси» как раз в РПЛ, но в «Локомотиве». Так что в 2017 году 32-летний Бранислав просто вернулся в Россию, но теперь в Санкт-Петербург. Серб стал капитаном «Зенита» и помог команде оформить два чемпионства. Получилось так хорошо и профессионально, что по Бано до сих пор скучают.

Александр Глеб

До РПЛ: полузащитник «Штутгарта», «Арсенала» и «Барселоны». Главный футболист в истории Беларуси.

В РПЛ: Глеб приезжал в «Крылья Советов» два раза. Первый – 31-летним из «Барселоны» в 2012 году. За полгода у Александра накопился один ассист в последнем туре РПЛ. Второй заход – уже в 2017-м после череды турецких клубов и БАТЭ. Получилось еще грустнее.

Георгий Кинкладзе

До РПЛ: легенда «Ман Сити» до эпохи шейхов и главный грузин в истории английской Премьер-лиги.

В РПЛ: Кинкладзе перешел в «Рубин» в 32 года. Грузинский полузащитник за вторую половину сезона раздал 6 голевых передач и стал одним из самых ярких игроков казанского клуба. Но потом пошли травмы паховых колец, из-за которых Георгий почти не играл – и вскоре после окончания контракта закончил с футболом вообще.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look, Dmitry Golubovich/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press, firo Sportphoto/Jürgen Fromme, Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press ; РИА Новости /Юрий Стрелец, Екатерина Лызлова, Максим Богодвид, Алексей Филиппов, Вячеслав Евдокимов, Александр Гальперин, Владимир Федоренко, Виталий Тимкив, Александр Вильф; rubin-kazan.ru