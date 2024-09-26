11 мин.

Это’О, Роберто Карлос, Маркизио. Звездные ветераны РПЛ до Пьянича

272

Их много.

В российскую Премьер-лигу приехал Миралем Пьянич – 34-летний игрок подписался с ЦСКА. Боснийский полузащитник становился чемпионом с «Ювентусом», играл в «Роме», «Лионе» и «Барселоне».

Он не первый звездный легионер, для которого РПЛ станет одной из последних остановок на пути к пенсии. Вспомнили тех, кто приезжал в чемпионат России до Миралема.

Самюэль Это’О

До РПЛ: единственный игрок в XXI веке, два сезона подряд оформлявший треблы – с «Барселоной» Гвардиолы и «Интером» Моуринью. В суперзвездный проект «Анжи» камерунского нападающего позвали после сезона, в котором он оформил 37+16.

В РПЛ: два года, за которые Самюэль забил 36 голов, получил капитанскую повязку, вывел команду в еврокубки и стал главным героем историй про сумасшедшее богатство футболистов «Анжи».

Вероятно, Это’О все-таки приехал не доигрывать, а зарабатывать – Сэм переходил в «Анжи» в 30 лет и в пиковой форме, да и потом еще пару лет играл в топ-лигах за «Челси», «Эвертон» и «Сампдорию».

Роберто Карлос

До РПЛ: один из галактикос мадридского «Реала», трехкратный победитель ЛЧ, чемпион мира-2002 и один из лучших левых защитников в истории футбола.

В РПЛ: приехал в «Анжи» почти в 38 лет и стал первой большой звездой проекта. За полтора года провел 28 матчей, забил 5 голов и угодил в скандал с брошенным с трибун бананом в Самаре. В 2011 году Карлос вошел в тренерский штаб дагестанского клуба, а потом стал еще и директором.

Ян Коллер

До РПЛ: двухметровая машина по забиванию голов за дортмундскую «Боруссию», «Монако», «Нюрнберг» и сборную Чехии.

В РПЛ: чех доехал до «Крыльев Советов» в 35 лет. Но это не помешало показать класс и в Премьер-лиге: составил неплохую атакующую связку с Евгением Савиным и забил 16 голов в 46 матчах. После Самары Коллер уехал в «Канн», где и закончил карьеру.

Джибриль Сиссе

До РПЛ: победитель Лиги чемпионов с «Ливерпулем» и один из самых ярких французских нападающих 2000-х. Даже в кино успел сняться – в фильме «Такси 4» в роли самого себя, переходящего в «Марсель».

В РПЛ: до «Кубани» Сиссе доехал на пороге 32-летия – уже после поездки в катарскую «Аль-Гарафу» и вылета из АПЛ с «КПР». Много кто в Краснодаре воспринимал трансфер как пиар-ход. И действительно: даже одноклубники смотрели на модного форварда как на космонавта.

Джибриль в РПЛ задержался на полгода: работал на тренировках, но редко попадал в старт и расторг контракт после вылета «Кубани» из Лиги Европы. Зато подарил отечественному футбольному фольклору Алину Чусь.

Клаудио Маркизио

До РПЛ: ключевой полузащитник «Ювентуса», доминировавшего в Серии А 2010-х. К 2018 году Клаудио достали травмы – и он ушел из клуба свободным агентом.

В РПЛ: тут-то и появился вариант с «Зенитом» – 32-летнего итальянца брали на замену получившему травму Кристиану Нобоа. Маркизио хватило на половину сезона: 15 матчей, 2 гола и стильная фотография в Эрмитаже. Потом очередная травма и конец карьеры.

Андре Шюррле

До РПЛ: чемпион мира-2014, автор паса на гол Гетце, который и принес немцам трофей. Клубная карьера тоже неплохая: «Боруссия», «Вольфсбург», «Челси», «Байер».

В РПЛ: в «Спартак» Андре попал в не самое удачное время: после другой аренды – в «Фулхэм», с которым вылетел из АПЛ и пропустил почти всю вторую часть из-за травм и болезней. А «Спартак» в то время переживал революцию имени Томаса Цорна. Итог: Шюррле начал неплохо, забил «Ахмату» и «Туну» в Лиге Европы, но потом опять разболелся, травмировался и по окончании аренды закончил карьеру.

Адиль Рами

До РПЛ: чемпион мира-2018. А еще чемпион Франции с «Лиллем» и победитель Лиги Европы с «Севильей». Помимо этих клубов, Адиль поиграл за «Милан», «Валенсию», «Марсель» и «Фенербахче». И даже встречался с Памелой Андерсон.

В РПЛ: хотя в «Сочи» и говорили, что Адиль полезен в раздевалке, но 34-летний француз не сыграл ни разу. Под конец контракта агент обвинил клуб в невыплате зарплаты, а Ротенберг в ответ назвал Рами лжецом, что тот при подписании контракта скрыл травму колена. В итоге заключили мировое соглашение.

Саво Милошевич

До РПЛ: сербский форвард забивал за «Астон Виллу», «Парму», «Сарагосу», «Эспаньол», «Сельту» и «Осасуну». И стал лучшим бомбардиром Евро-2000.

В РПЛ: после ухода из «Осасуны» Саво полгода сидел без работы, но в начале 2008 года подписался с «Рубином» – команде Курбана Бердыева нужны были опытные нападающие, поэтому взяли тогда не только 34-летнего Милошевича, но и 33-летнего Сергея Реброва.

Получилось неплохо. Милошевич забил мало, но именно его гол+пас в Раменском принес победу над «Сатурном», а «Рубин» оформил первое для Казани чемпионство. Сербский форвард красиво закончил карьеру.

Бенедикт Хеведес

До РПЛ: чемпион мира-2014, легенда «Шальке».

В РПЛ: в «Локомотив» попал после неудачной аренды в «Ювентус» – весь сезон Бенедикт пропустил из-за травм. У Семина Бенедикт стал ключевым защитником и выиграл Кубок России, но все равно тосковал по родине. Немец не вернулся в команду, когда началась пандемия коронавируса – предпочел остаться дома с семьей и закончил карьеру.

Фернанду Мейра

До РПЛ: важный защитник чемпионского «Штутгарта» середины 2000-х, игрок сборной Португалии.

В РПЛ: Мейру брали как усиление центра обороны – правда, уже тогда 29-летний защитник приходил не из Бундеслиги, а из «Галатасарая». За два с половиной сезона Фернанду не впечатлил: португалец поучаствовал и в вылете от «Осера», и получил трешку от «Твенте» рядом с Бруну Алвешем. Да и травмы мешали играть регулярно.

Деян Ловрен

До РПЛ: финалист чемпионата мира и, пусть и привозной, но яркий защитник «Ливерпуля» эпохи Клоппа.

В РПЛ: Ловрен проиграл конкуренцию Матипу и Гомесу и в 2020 году после оформления чемпионства приехал в «Зенит» за 12 млн евро. Брали как замену Браниславу Ивановичу. Получилось неоднозначно: хорват явно уступал предшественнику и в игровом плане, и в плане харизмы. Но тоже стал капитаном и оформил чемпионство. А потом на фоне травм ушел в «Лион» за 2 млн евро.

Джефферсон Фарфан

До РПЛ: один из самых ярких перуанских футболистов в истории. С ПСВ и «Шальке» доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

В РПЛ: в Россию Фарфан приехал 32-летним, уже после командировки в «Аль-Джазиру». Юрий Семин, любя, называл Джеффа Форланом, а нападающий ответил результативностью: 25+12 в 69 матчах. И за 3,5 года в «Локомотиве» перуанец завоевал четыре трофея, после чего вернулся на родину.

Бранислав Иванович

До РПЛ: выиграл все трофеи с «Челси» и выводил лондонскую команду на поле в качестве капитана.

В РПЛ: Иванович дорос до «Челси» как раз в РПЛ, но в «Локомотиве». Так что в 2017 году 32-летний Бранислав просто вернулся в Россию, но теперь в Санкт-Петербург. Серб стал капитаном «Зенита» и помог команде оформить два чемпионства. Получилось так хорошо и профессионально, что по Бано до сих пор скучают.

Александр Глеб

До РПЛ: полузащитник «Штутгарта», «Арсенала» и «Барселоны». Главный футболист в истории Беларуси.

В РПЛ: Глеб приезжал в «Крылья Советов» два раза. Первый – 31-летним из «Барселоны» в 2012 году. За полгода у Александра накопился один ассист в последнем туре РПЛ. Второй заход – уже в 2017-м после череды турецких клубов и БАТЭ. Получилось еще грустнее.

Георгий Кинкладзе

До РПЛ: легенда «Ман Сити» до эпохи шейхов и главный грузин в истории английской Премьер-лиги.

В РПЛ: Кинкладзе перешел в «Рубин» в 32 года. Грузинский полузащитник за вторую половину сезона раздал 6 голевых передач и стал одним из самых ярких игроков казанского клуба. Но потом пошли травмы паховых колец, из-за которых Георгий почти не играл – и вскоре после окончания контракта закончил с футболом вообще.

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look, Dmitry Golubovich/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press, firo Sportphoto/Jürgen Fromme, Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; РИА Новости/Юрий Стрелец, Екатерина Лызлова, Максим Богодвид, Алексей Филиппов, Вячеслав Евдокимов, Александр Гальперин, Владимир Федоренко, Виталий Тимкив, Александр Вильф; rubin-kazan.ru

трансферы
logoЦСКА
logoМиралем Пьянич
logoГеоргий Кинкладзе
logoРубин
logoАлександр Глеб
logoСаво Милошевич
logoКрылья Советов
logoКлаудио Маркизио
logoФернанду Мейра
logoДеян Ловрен
logoЗенит
logoБенедикт Хеведес
logoДжефферсон Фарфан
logoАндре Шюррле
logoКубань
logoДжибриль Сиссе
logoРоберто Карлос
logoСамюэль Это′О
logoСпартак
logoЯн Коллер
logoАнжи