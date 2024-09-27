Чемпионат России. «Рубин» в гостях у «Факела», в субботу «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Спартак» – с «Локо»
В Мир РПЛ пройдут матчи 10-го тура.
В субботу ЦСКА примет «Ахмат», «Локомотив» сыграет в дерби со «Спартаком», «Краснодар» сразится дома с «Зенитом».
В воскресенье московское «Динамо» встретится в гостях с махачкалинским.
Чемпионат России
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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