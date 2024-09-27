Чемпионат России. «Рубин» в гостях у «Факела», в субботу «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Спартак» – с «Локо»

В Мир РПЛ пройдут матчи 10-го тура.

В субботу ЦСКА примет «Ахмат », «Локомотив » сыграет в дерби со «Спартаком », «Краснодар » сразится дома с «Зенитом ».

В воскресенье московское «Динамо » встретится в гостях с махачкалинским.

Чемпионат России

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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