Слишкович об оскорблениях Соболева болельщиками «Зенита»: «Саша забьет три мяча, и фанаты все забудут. Таких примеров много»

Владимир Слишкович высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Соболева.

«Реакция болельщиков «Зенита » на Соболева ? Саша пришел из «Спартака ». Логично, что его не приняли сразу. Но завтра или через месяц Соболев забьет три мяча, и, поверьте, болельщики все забудут.

Если Саша будет много забивать, фанаты его примут. Таких примеров много – так было всегда», – сказал бывший тренер «Спартака».

В трех сыгранных матчах за «Зенит» Соболев пока отметился одной голевой передачей.