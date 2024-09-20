«Спартак» уступил ЦСКА в матче молодежных и женских команд и идет 3-м в обоих турнирах. «Зенит» и армейцы – лидеры
ЦСКА дважды за день обыграл «Спартак».
Женский ЦСКА победил «Спартак» (1:0) в 20-м туре чемпионата России.
Красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков в 19 матчах и отставая на 13 баллов от армейцев и лидирующего «Зенита». При этом «Спартак» сыграл на 1 матч больше.
Кроме того, молодежная команда красно-белых уступила команде ЦСКА в дерби со счетом 2:4 в 22-м туре Молодежной футбольной лиги.
В МФЛ также лидируют «Зенит» и ЦСКА, набравшие по 53 очка, «Спартак» идет 3-м, имея 47 баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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