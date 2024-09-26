  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК оштрафовал «Зенит» на 30 000 рублей за оскорбительные кричалки фанатов про Соболева на игре с «Рубином»
11

КДК оштрафовал «Зенит» на 30 000 рублей за оскорбительные кричалки фанатов про Соболева на игре с «Рубином»

«Зенит» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов про Александра Соболева.

КДК РФС оштрафовал «Зенит» за оскорбительные кричалки болельщиков по итогам матча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0). Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

В начале матча болельщики хозяев поля освистали новичка, приобретенного у «Спартака», а затем скандировали: «Соболев – ######!» и подбрасывали на трибуне надувного дельфина.

«Перед началом матча была зажжена пиротехника, за это штраф 10 тысяч рублей. Также за неправомерные действия зрителей штраф 20 тысяч рублей.

Весь матч болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста Соболева, за это штраф 30 тысяч рублей», – рассказал Григорьянц.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoЗенит
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
болельщики
КДК РФС
Артур Григорьянц
logoАлександр Соболев
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о Соболеве в «Зените»: «Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Если будет забивать, то и сам увереннее себя почувствует»
1523 сентября, 11:16
КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов о Соболеве во время матча с «Рубином»
8323 сентября, 08:41
«Не извиняться же Соболеву перед фанатами? Надо приносить пользу «Зениту» на поле, а не подстраиваться под болельщиков». Александр Горшков о форварде
3021 сентября, 09:55
Медведев о кричалках в адрес Соболева: «Пять тысяч фанатов нецензурно, беспочвенно оскорбляют нашего игрока – у себя в глазу бревна не видят»
11120 сентября, 17:42
Соболев после 2:0 с «Рубином»: «Всех с победой и спасибо за поддержку 💙🤍»
14118 сентября, 11:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Нагучев и Меламед прокомментируют матч «Краснодар» – «Зенит», Черданчев и Жичкин – игру «Локо» и «Спартака»
1 минуту назад
«Фанаты орут «###### черный, ниггер». Судьи очень плохие – меня бьют по ногам, а они говорят подниматься». Игрок «Хетафе» Уче о Ла Лиге
2 минуты назад
Фанат «Мальорки» приговорен к году тюрьмы условно за расизм в адрес Винисиуса и Чуквуэзе
2417 минут назад
Медиа-директор ЦСКА о Пьяниче: «Мы его виним в том, что он не возглавил восстание против УЕФА и ФИФА? Или в том, что спустя два года отстранения мы играем только против Вьетнама? Это тоже вина Миралема?»
1720 минут назад
«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за оскорбления болельщиками «Зенита» и ненормативную лексику на матче с «Динамо»
1129 минут назад
Акинфеев, Соболев, Джикия и Магкеев получили грамоты от Добровольческого корпуса Минобороны за оказанную гуманитарную помощь. Депутат Журова похвалила футболистов
2841 минуту назад
Фанаты «Атлетико» призывают идти на дерби с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса на расовой почве без угрозы наказания
10350 минут назадФото
Доннарумма возобновил тренировки с «ПСЖ». Он пропустил 2 матча, играл Сафонов
3сегодня, 11:48
Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью примет «Юнион», «Аякс» – «Бешикташ», «Рома» сыграет с «Атлетиком», «Тоттенхэм» против «Карабаха»
8сегодня, 11:45
Энрике готов отдавать 50% своей зарплаты журналистам, чтобы не общаться с ними: «Если вы скажете мне подписать такую бумагу, я это сделаю»
18сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Арсенал» в гостях у «Знамени Труда», «Алания» против « Амкала»
4940 минут назад
«Локомотив» сыграет с «Оренбургом». Железнодорожники, приходите на домашний кубковый матч!
49 минут назадРеклама
Караваев перед «Краснодаром»: «Матч лидеров – за первое место. Соперник практически не теряет очки, с нетерпением ждем игры»
2сегодня, 11:37
Шикунов о словах Пьянича про сборную России: «Мир меняется каждый день, нельзя все завязывать на этом. У нас Карпин иногда такого наговорит… Поэтому все нормально»
8сегодня, 11:27
«Атлетико» может дойти до финала ЛЧ, считает Альварес: «С нашим составом мы можем навязать борьбу кому угодно. Верим, что можем это сделать»
3сегодня, 10:48
Невилл об эпизоде с Холандом и Габриэлом: «Если ты бросаешь мяч кому-то в голову, ты напрашиваешься на удаление. Это красная – и это правило придумали не в 2024-м»
8сегодня, 10:33
Семак о «Краснодаре»: «Один из претендентов на чемпионство. В прошлом сезоне он смотрелся очень хорошо, сейчас тоже играет достаточно уверенно»
6сегодня, 10:11
ЦСКА сыграет с «Ахматом». Армейцы, приходите на домашний матч против грозненцев!
2сегодня, 10:00Реклама
Сычев о продлении контракта Головина с «Монако»: «Это уверенность в завтрашнем дне, серьезный клуб доверяет Александру. Если будет ярко играть, его спокойно заберет топ-клуб»
6сегодня, 09:57
Балотелли и ЦСКА ведут переговоры. Рекордсмен Болгарии идет 10-м в таблице
27сегодня, 09:49