КДК оштрафовал «Зенит» на 30 000 рублей за оскорбительные кричалки фанатов про Соболева на игре с «Рубином»

«Зенит» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов про Александра Соболева.

КДК РФС оштрафовал «Зенит » за оскорбительные кричалки болельщиков по итогам матча 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином » (2:0). Об этом рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

В начале матча болельщики хозяев поля освистали новичка, приобретенного у «Спартака», а затем скандировали : «Соболев – ######!» и подбрасывали на трибуне надувного дельфина.

«Перед началом матча была зажжена пиротехника, за это штраф 10 тысяч рублей. Также за неправомерные действия зрителей штраф 20 тысяч рублей.

Весь матч болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста Соболева , за это штраф 30 тысяч рублей», – рассказал Григорьянц.