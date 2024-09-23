Аршавин о Соболеве в «Зените»: «Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Если будет забивать, то и сам увереннее себя почувствует»
Андрей Аршавин высказался о неприязни болельщиков «Зенита» к Александру Соболеву.
– Вас удивила реакция болельщиков на трансфер Соболева?
– В этом аспекте Соболеву будет тяжело. А в плане игры – все зависит от него. Если у Соболева будет получаться забивать, он и сам будет чувствовать себя более уверенно.
– Как оцените два первых матча Соболева за «Зенит»?
– Пока он выглядит тяжеловато. Но и трудно было от Соболева чего-то ожидать, так как он долгое время не тренировался с командой. Тонус теряется.
– Что Соболеву нужно сделать, чтобы его приняли трибуны?
– Забить три «Спартаку» в золотом матче. Это может помочь. Вову [Быстрова] тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим, – сказал бывший игрок «Зенита», а ныне член правления клуба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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