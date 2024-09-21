«Не извиняться же Соболеву перед фанатами? Надо приносить пользу «Зениту» на поле, а не подстраиваться под болельщиков». Александр Горшков о форварде

Александру Соболеву не нужно извиняться перед фанатами «Зенита».

Такое мнение озвучил бывший футболист клуба из Санкт-Петербурга Александр Горшков.

Во время матча с «Рубином» (2:0) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России фанаты «Зенита » скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева и подбрасывали надувного дельфина . Перед началом игры болельщики освистали бывшего нападающего «Спартака» при оглашении стартовых составов.

– Соболеву нужно делать только одно: не подстраиваться под болельщиков, а постараться принести пользу «Зениту» – это голы, очки, медали и прочее. Возможно, своим отношением к делу и игрой он сможет изменить мнение болельщиков.

Изменить ситуацию словами? Ну, это неправильно, не извиняться же ему и просить прощения? Есть поле и есть команда «Зенит», за которую он теперь выступает. Нужно быть преданным и приносить пользу.

– Стоит ли клубу организовать встречу между Соболевым и фанатами?

– Возможно, клуб уже как-то работает в этом направлении. Клуб должен предпринимать попытки, но чаще всего это (принятие – Спортс’‘) происходит, когда болельщики видят преданность, пользу, самоотдачу и самоотверженность. Мне кажется, это самый простой и прямой путь, – сказал Горшков.

Медведев о кричалках в адрес Соболева: «Пять тысяч фанатов нецензурно, беспочвенно оскорбляют нашего игрока – у себя в глазу бревна не видят»