Соболев после 2:0 с «Рубином»: «Всех с победой и спасибо за поддержку 💙🤍»
Александр Соболев поблагодарил фанатов «Зенита» после игры с «Рубином».
27-летний форвард «Зенита» вышел в стартовом составе на домашнюю игру Фонбет Кубка России и отметился голевой передачей. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:0.
В начале матча болельщики хозяев поля освистали новичка, приобретенного у «Спартака», а затем скандировали: «Соболев – ######!» и подбрасывали на трибуне надувного дельфина.
«Всех с победой и спасибо за поддержку 💙🤍», – написал Соболев в телеграме, добавив фотографию «Газпром Арены» в цветах «Зенита».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
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