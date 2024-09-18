Соболев после 2:0 с «Рубином»: «Всех с победой и спасибо за поддержку 💙🤍»

Александр Соболев поблагодарил фанатов «Зенита» после игры с «Рубином».

27-летний форвард «Зенита» вышел в стартовом составе на домашнюю игру Фонбет Кубка России и отметился голевой передачей. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 2:0.

В начале матча болельщики хозяев поля освистали новичка, приобретенного у «Спартака», а затем скандировали : «Соболев – ######!» и подбрасывали на трибуне надувного дельфина.

«Всех с победой и спасибо за поддержку 💙🤍», – написал Соболев в телеграме, добавив фотографию «Газпром Арены» в цветах «Зенита».

1-й ассист Соболева! Под оскорбления фанатов «Зенита»