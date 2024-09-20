Медведев о кричалках в адрес Соболева: «Пять тысяч фанатов нецензурно, беспочвенно оскорбляют нашего игрока – у себя в глазу бревна не видят»
Александр Медведев высказался о кричалках в адрес Александра Соболева.
Во время матча с «Рубином» (2:0) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева и подбрасывали надувного дельфина. Перед началом игры болельщики освистали бывшего нападающего «Спартака» при оглашении стартовых составов.
«Эта тема требует серьезного психоаналитического анализа.
Если 5 тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь.
Это означает только одно – они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут», – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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