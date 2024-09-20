  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев о кричалках в адрес Соболева: «Пять тысяч фанатов нецензурно, беспочвенно оскорбляют нашего игрока – у себя в глазу бревна не видят»
55

Медведев о кричалках в адрес Соболева: «Пять тысяч фанатов нецензурно, беспочвенно оскорбляют нашего игрока – у себя в глазу бревна не видят»

Александр Медведев высказался о кричалках в адрес Александра Соболева.

Во время матча с «Рубином» (2:0) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева и подбрасывали надувного дельфина. Перед началом игры болельщики освистали бывшего нападающего «Спартака» при оглашении стартовых составов.

«Эта тема требует серьезного психоаналитического анализа.

Если 5 тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь.

Это означает только одно – они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут», – сказал председатель правления «Зенита».  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАлександр Медведев
logoАлександр Соболев
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев об уходе Марио из «Зенита»: «Контракт не смогли продлить по медицинским показателям. Надеюсь, в ветеранских матчах он сможет поучаствовать»
6сегодня, 14:36
Колосков о кричалках в адрес Соболева: «Бескультурье, только такая реакция. Путь к сердцу лежит через поступки, если будет забивать, возможно, изменит к себе отношение»
1418 сентября, 18:10
Волкова прооперировали после разрыва «крестов». Защитник «Зенита» получил травму на тренировке
318 сентября, 14:12
Соболев после 2:0 с «Рубином»: «Всех с победой и спасибо за поддержку 💙🤍»
13418 сентября, 11:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В «Барселоне» футболисты младше 21 года играют 22,6% времени – это лучший результат в топ-5 лиг Европы. «ПСЖ» на 17-м месте, «Бавария» – на 18-м, «МЮ» – на 21-м
9 минут назад
Гендиректор «Шахтера» о продаже Мудрика «Челси» за 70+30 млн евро: «Эта историческая сделка показала нашу силу на рынке. «Арсенал» тоже предлагал крупную сумму»
1729 минут назад
Игроки в FC 25 пожаловались на отсутствие русского языка, баги и проблемы с Dualshock 4
37 минут назадИгры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттифака», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в субботу
1746 минут назадLive
Экс-владелец «Фулхэма» Аль-Файед обвиняется в сексуальном насилии над девушками, в том числе 15-летним подростком. К адвокатам обратились 37 человек
2748 минут назад
Артета о том, что «Арсенал» отдохнет на день меньше «Сити»: «Нужно адаптироваться. Мы едем к самой стабильной команде в истории АПЛ в плане результатов и доминирования, это вызов»
148 минут назад
Пеп об «Арсенале»: «Главный соперник «Сити» последние два сезона. Этот матч не так важен для таблицы – нужно хорошо сыграть, а не оторваться на 5 очков после 5 туров»
51 минуту назад
Соболев о «Зените»: «Сильнейший клуб России, 6 чемпионств подряд, сезон столетия. Хочу принять ответственность и пройти этот путь достойно»
60сегодня, 17:45
Семак о борьбе за титул РПЛ: «Со стороны кажется, что «Зениту» легко – у меня нет такого впечатления. У «Динамо» есть шансы»
18сегодня, 17:12
Сделали для спортивных трансляций афиши фильмов. Вот что получилось!
1сегодня, 17:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Гюндоган об «Арсенале»: «Больше похож на «Сити» по стилю игры, чем «Ливерпуль» Клоппа. Влияние Пепа на Артету огромно, так будет и со мной, если стану тренером»
9 минут назад
Чемпионат Германии. «Аугсбург» принимает «Майнц», «Бавария» сыграет с «Вердером» в субботу, «Байер» примет «Вольфсбург» в воскресенье
17 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
622 минуты назад
Аршавин о Гинере: «Один из сильнейших руководителей клубов за 20 лет, если не самый сильный»
627 минут назад
Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Карпин сам понимает, Вьетнам – это смешно»
740 минут назад
Марио Балотелли: «Я хочу вернуться в Серию А. Нет команд, в которые я бы не вписался, но некоторые могут мне не подойти»
8сегодня, 17:30
Алиссон из-за травмы бедра может пропустить игру «Ливерпуля» с «Борнмутом»
4сегодня, 17:09
«Всех к иноагентам причислять некорректно, неправильно делать врагов страны из молодых людей. Депутаты порой некорректно высказываются». Стрепетов о словах Свищева про Глушенкова
11сегодня, 16:59
Глава пресс-службы «Спартака»: «Орлов – уважаемый человек в возрасте, но от его слов ни горячо ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга...»
19сегодня, 16:48
Первая лига. «Ротор» принимает «Черноморец», «Уфа» уступила «Чайке»
2сегодня, 16:30Live