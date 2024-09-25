Смородская о Пьяниче в ЦСКА: «Футболисты готовы за деньги поменять мнение. Мало ли что болельщики негодуют – такие там все такие специалисты в футболе»

Ольга Смородская высказалась о трансфере Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Меня не удивляет переход Пьянича в ЦСКА . Его слова про Россию? У футболистов собственные интересы превыше всего, они готовы поменять свое мнение и мировоззрение за деньги – меня вообще это не удивляет.

Болельщики негодуют? Господи, мало ли что болельщики негодуют – такие там все крутые специалисты в футболе.

Вы понимаете, что люди ставят на футбол свою судьбу – их жизнь завязана на этом виде спорта, я всегда с опаской критикую футболистов из-за этого. У нас тяжелые времена – сборная спарринг-партнеров найти не может, поэтому зачем злиться по пустякам? Дайте Пьяничу играть!» – заявила бывший президент «Локомотива».