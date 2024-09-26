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  • Депутат Журова о Пьяниче в ЦСКА: «Он должен будет хорошо говорить про Россию. Как это будет выглядеть для западной пропаганды? Его же заклюют, как ему потом возвращаться домой?»
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Депутат Журова о Пьяниче в ЦСКА: «Он должен будет хорошо говорить про Россию. Как это будет выглядеть для западной пропаганды? Его же заклюют, как ему потом возвращаться домой?»

Светлана Журова высказалась о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

В сентябре 2022 года полузащитник выступил против проведения товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины, за которую он в то время выступал. Встреча в итоге не состоялась.

«Ситуация удивительная, потому что одно дело клуб, а другое – игрок. Ведь в 2022 году он не так уж и нейтрально по отношению к нам все сказал. А сейчас, когда предложили деньги, готов играть в России. Если тогда он не хотел играть против российских футболистов, то почему теперь приезжает в нашу страну?  И здесь, наверное, вопросов больше к нему, чем к клубу, который его пригласил. По ЦСКА понятно: оказывается, людей можно переманить на свою сторону.

Если он приедет к нам, то ведь должен хорошо говорить про Россию. А если будет говорить хорошо, как это будет выглядеть для западной пропаганды? И возникает определенная опасность за него: его же там заклюют, как ему потом возвращаться домой?» – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСветлана Журова
Государственная дума
logoМиралем Пьянич
Политика
Р-Спорт
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