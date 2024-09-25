Мостовой о Пьяниче в ЦСКА: «Хороший футболист даже в 34 года, люди спокойно играют в 37-38. Не надо проводить никаких аналогий с Шюррле и Маркизио»
«Мы говорили, что ЦСКА не хватает двух футболистов для общей картины команды. Это видно на протяжении многих игр. Пьянич – хороший футболист даже в 34 года. У нас были примеры, когда люди спокойно играют в 37-38 лет. Так что проблем из-за возраста у Пьянича нет, но самое главное, в каком состоянии он приезжает, ведь он ушел с радаров. Однако этот переход хорош в футбольном плане.
Не надо проводить никаких аналогий по Пьяничу с Шюррле и Маркизио. Я не понял, зачем вообще приехал Маркизио в «Зенит». Он приехал играть или просто быть?
А Шюррле в первом матче сыграл нормально, но потом пять игр что-то было непонятное, и он уехал из России. Теперь посмотрим, что получится с Пьяничем», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
Пьянич – почти в ЦСКА. Что мы знаем о переходе экс-звезды «Барсы» и «Юве»
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