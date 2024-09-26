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  • Шикунов о словах Пьянича про сборную России: «Мир меняется каждый день, нельзя все завязывать на этом. У нас Карпин иногда такого наговорит… Поэтому все нормально»
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Шикунов о словах Пьянича про сборную России: «Мир меняется каждый день, нельзя все завязывать на этом. У нас Карпин иногда такого наговорит… Поэтому все нормально»

Александр Шикунов высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.

«У Пьянича смущает только возраст, но это топовый футболист, который в течение пары лет принесет пользу ЦСКА. Армейский клуб здорово провернул сделку, ведь это серьезный полузащитник. Не хотелось, чтобы с Пьяничем повторилась судьба Шюррле и Маркизио. Ведь всем хочется увидеть, какой он футболист. Пусть покажет себя, насколько он способен.

Зачем поднимать слова Пьянича о сборной России? Он приехал и приехал. Столько всего прошло за два года, ведь у нас мир меняется каждый день! Нельзя все завязывать на этом, тем более привязывать к футболу. У нас Валерий Георгиевич Карпин иногда такого наговорит… Поэтому все нормально.

Конечно, при переходе Пьянича в ЦСКА геополитическая ситуация меняется в лучшую сторону. Сейчас журналисты должны цепляться за каждого нового иностранца и развивать тему геополитики. Люди все равно едут к нам из приличных чемпионатов и клубов. Чем больше таких людей к нам будет ехать, тем быстрее нас запустят в Европу. Мы же все хотим туда», – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

Что говорил Пьянич об игре с Россией и почему она не состоялась

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoКлаудио Маркизио
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoАлександр Шикунов
logoМиралем Пьянич
logoАндре Шюррле
logoЧемпионат.com
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