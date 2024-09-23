Джо Коул об Антони: «Идеальный игрок для Эредивизи, но в атлетичной АПЛ ему трудно. Он талантлив, с великолепной техникой, но я не вижу, как он может изменить ситуацию»
«Манчестер Юнайтед» купил бразильского вингера у «Аякса» за 82 млн фунтов (100 млн евро) летом 2022 года. В 84 матчах за «МЮ» Антони забил 12 голов, сделал 5 ассистов и заработал 14 желтых карточек.
«Проблема в том, что, мне кажется, он идеальный игрок для Эредивизи (высшая футбольная лига в Нидерландах – Спортс’‘). Но ему трудно в атлетичной АПЛ.
Он талантливый футболист с великолепной техникой и мастерством. Было приятно видеть, как он хорошо играл против «Барнсли», но я не вижу, чтобы он оказывал влияние на стартовый состав «Юнайтед» в этом сезоне, не вижу, как он сможет изменить ситуацию.
Думаю, «Манчестер Юнайтед» отпустит его. Антони не стар, он еще только должен выйти на пик в ближайшие годы. Ему, вероятно, лучше подойдут другие лиги», – сказал бывший полузащитник «Челси» Коул для Paddy Power.
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