Тен Хаг об Антони: «Игроки должны заслужить право играть, показывая результаты и хорошее отношение к делу на тренировках»
Эрик тен Хаг высказался о нехватке игровой практики у Антони.
В этом сезоне вингер «Мачестер Юнайтед» провел лишь один матч – он вышел на замену в игре с «Брайтоном» на 90-й минуте.
«У нас тренировки каждый день, и игроки должны заслужить право играть. Когда игроки делают правильные вещи на тренировках, когда они показывают результаты и хорошее отношение к делу, тогда они заслуживают право играть», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сэмюэла Лакхерста
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости