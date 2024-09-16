Тен Хаг об Антони: «Игроки должны заслужить право играть, показывая результаты и хорошее отношение к делу на тренировках»

Эрик тен Хаг высказался о нехватке игровой практики у Антони.

В этом сезоне вингер «Мачестер Юнайтед» провел лишь один матч – он вышел на замену в игре с «Брайтоном» на 90-й минуте.

«У нас тренировки каждый день, и игроки должны заслужить право играть. Когда игроки делают правильные вещи на тренировках, когда они показывают результаты и хорошее отношение к делу, тогда они заслуживают право играть», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».