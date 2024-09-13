Антони сделал предложение девушке, стоя на колене. Была цветочная композиция с надписью «Выйдешь за меня?»

Антони сделал предложение девушке.

О помолвке девушка футболиста «Манчестер Юнайтед» Росилен Силва сообщила в соцсетях.

На одной из фотографий 24-летний бразилец делает предложение, стоя на колене. На другой Антони целует невесту в щеку.

Еще на одной одном фото видно цветочную композицию в форме сердца, которая обрамляет слова слова: «Выйдешь за меня?»

Росилен сопроводила пост сообщением: «То, что Бог приготовил для нас, гораздо больше, чем мы можем себе представить...»