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  • Антони сделал предложение девушке, стоя на колене. Была цветочная композиция с надписью «Выйдешь за меня?»
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Антони сделал предложение девушке, стоя на колене. Была цветочная композиция с надписью «Выйдешь за меня?»

Антони сделал предложение девушке.

О помолвке девушка футболиста «Манчестер Юнайтед» Росилен Силва сообщила в соцсетях.

На одной из фотографий 24-летний бразилец делает предложение, стоя на колене. На другой Антони целует невесту в щеку.

Еще на одной одном фото видно цветочную композицию в форме сердца, которая обрамляет слова слова: «Выйдешь за меня?»

Росилен сопроводила пост сообщением: «То, что Бог приготовил для нас, гораздо больше, чем мы можем себе представить...»

Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
светская хроника
logoАнтони
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