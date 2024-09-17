У Антони первый гол за «МЮ» с апреля. Он забил «Барнсли» с пенальти в Кубке английской лиги

Антони забил за «Манчестер Юнайтед» впервые за 5 месяцев.

Вингер отличился в матче с «Барнсли » в 3-м раунде Кубка английской лиги – Антони заработал пенальти и сам реализовал его на 35-й минуте.

Последний раз бразилец забивал за «Манчестер Юнайтед » 27 апреля – в матче АПЛ против «Бернли». После этого Антони провел за клуб 7 матчей.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, перерыв).