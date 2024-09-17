У Антони первый гол за «МЮ» с апреля. Он забил «Барнсли» с пенальти в Кубке английской лиги
Антони забил за «Манчестер Юнайтед» впервые за 5 месяцев.
Вингер отличился в матче с «Барнсли» в 3-м раунде Кубка английской лиги – Антони заработал пенальти и сам реализовал его на 35-й минуте.
Последний раз бразилец забивал за «Манчестер Юнайтед» 27 апреля – в матче АПЛ против «Бернли». После этого Антони провел за клуб 7 матчей.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, перерыв).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости